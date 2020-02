MN - Orlandini: "Il Milan deve ripartire da un programma a lungo termine, ogni anno cambia tanto"

Pierluigi Orlandini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato del mercato di gennaio dei rossoneri: "Secondo me il Milan dovrebbe ripartire con un programma a lungo termine. Ogni anno la squadra rossonera cambia tanto, sono cambiati spesso anche gli allenatori e questo denota che non c'è grande stabilità. Il club rossonero deve puntare su un tecnico che abbia la personalità di allenare il Milan e a San Siro. Ci sono tanti giovani nella rosa milanista, quindi serve un po' di pazienza anche se so bene che i tifosi rossoneri sono piuttosto esigenti visto che in passato sono stati abituati ad ottenere vittorie importanti. In questo momento, il tifoso del Milan vuole chiarezza sul progetto e sui programmi del club".