MN - Orlando: "Quante volte Leao ha sottolineato pubblicamente l’importanza di aver avuto Ibra accanto? Gioverebbe anche a Pioli"

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

L’eventuale ritorno in dirigenza di Ibrahimovic potrebbe essere ausiliare al gruppo squadra e alla società?

“Sicuramente. Senza ombra di dubbio. Figure come la sua sono determinanti. Quante volte Leao ha sottolineato pubblicamente l’importanza di aver avuto Ibra accanto? Gioverebbe anche a Pioli, secondo me. Lo svedese, come Maldini erano essenziali. Non so cosa sia successo con Paolo (ndr), però, se hai tutti i giorni un dirigente a Milanello come accadeva con lui, per l’allenatore è tutta un’altra musica”.