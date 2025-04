MN - Padovan: "Il Milan è una squadra che contro grandi avversarie trova grandi motivazioni"

Il Milan vince il derby e conquista la finale di Coppa Italia. Col paradosso di poter vincere due titoli in una stagione che ha dato più delusioni che gioie. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il Milan strapazza l'Inter e conferma la folle stagione che è un susseguirsi di vittorie clamorose in mezzo a una stagione da incubo

"Più che stagione disastrosa direi campionato disastroso. Ci aggiungerei anche la Champions, ma lì almeno è in buona compagnia perché è più complicata e competitiva".

Si aspettava l'ennesimo derby trionfale?

"Si di essere in minoranza, ma avevo pronosticato la vittoria del Milan, nonostante i pronostici fossero dalla parte dell'Inter. Evidentemente i nerazzurri sono stanchi, logori, non ce la fanno più. Il Milan ne ha approfittato e comincio a pensare che l'Inter soffra il gioco dei rossoneri che più che di squadra è affidato ai singoli. Il Milan ha vinto meritatamente e del resto non si vincono 3 derby in un anno per caso. È una squadra che contro grandi avversarie trova grandi motivazioni. Era successo con Fonseca nella prima stracittadina e contro il Real Madrid. Detto questo sono troppe poche le prestazioni buone per dire che la stagione sia buona".