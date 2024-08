MN - Padovan: "Sono a favore delle seconde squadre. Camarda in prima squadra? Intanto si faccia la Serie C..."

Prima giornata di Serie A che ha visto molte big soffrire: Inter e Roma fermate da Genoa e Cagliari, Napoli travolto a Verona. E il Milan che fino all'89' era sotto di due gol contro il Torino, acciuffando un insperato pareggio per il rotto della cuffia. A commentare l'esordio dei rossoneri la nota firma Giancarlo Padovan. In esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Mentre il Milan soffriva contro il Torino, il giovane Camarda segnava due gol in Coppa Italia di Serie C.

"Intanto dico che sono a favore delle seconde squadre e la Juventus ne è un esempio, facendone tesoro e tesoretto tra cessioni e giocatori che fanno parte della prima squadra. Camarda lo vedrei bene in prima squadra ma intanto si faccia la Serie C che è un campionato serio, dove ti menano e ti intimidiscono. Insomma, non è il campionato Primavera. E lui ha già fatto due gol, il che non è casuale. Il Milan per lui ha progetti importanti, occhio solo che non diventi come Mastour".