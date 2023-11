MN - Pagliari sugli infortuni: "Nel calcio moderno, giocando un elevato numero di partite, è un rischio inevitabile"

Come si muoverà il Milan nel mercato di gennaio? A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Silvio Pagliari, procuratore e intermediario sportivo. Ecco le sue parole:

Il numero di infortuni muscolari dei rossoneri è tuttavia oggettivamente ingente…

“In una stagione e in un contesto calcio moderno in cui si gioca un elevato numero di partite in stagione, può essere un rischio in cui inevitabilmente ti vai a imbattere”.