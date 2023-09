MN - Pancaro: "Continuo a puntare su Leao: può segnare più gol di quelli che già fa"

vedi letture

Giuseppe Pancaro, ex giocatore sia di Milan che di Lazio, che si affronteranno oggi alle 18 a San Siro per la settima giornata di campionato di Serie A, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan di quest’anno è dinamico, versatile, imprevedibile. Ci sono tante soluzioni che può adottare, come ha ribadito Pioli medesimo. Io, tuttavia, continuo a puntare su Rafa Leao: può segnare anche molti più gol di quelli che già fa”.