MN - Pancaro: "Inter e Milan per lo scudetto hanno qualcosa in più del Napoli"

Del derby contro l’Inter vinto da parte del Milan, la nostra redazione ne ha parlato in esclusiva con Giuseppe Pancaro, ex calciatore rossonero fra il 2003 e il 2005. Ecco il pensiero di Pancaro sul derby: “La grande qualità del Milan è stata quella che nonostante nel primo tempo l’Inter avesse il pallino del gioco, è rimasto in partita e al momento giusto è riuscito a ribaltarla con grande determinazione e grande voglia. Si vedeva che c’era la volontà di fare di tutto per cercare di portare a casa questa partita perché era una sfida per riaprire il discorso scudetto. Con una sconfitta i giochi si sarebbero complicati per il Milan, invece adesso con questo successo si riapre completamente tutto. Secondo me da qui alla fine assisteremo a una bella volata scudetto. Il Napoli può lottate per il titolo? Potrebbe, anche se così a sensazione, Inter a Milan mi pare abbiano qualcosa in più rispetto ai partenopei”.