MN - Pancaro: "Milan, attento alla Lazio: è una squadra arrabbiata"

Il Milan è saldamente al terzo posto in campionato, e dopo un periodo altalenante con la sconfitta di Monza e quella nella partita di ritorno contro il Rennes in Europa League, si appresta a dare nuovamente continuità ai risultati positivi dopo il pari con l'Atalanta. In vista di Lazio-Milan di domani sera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto in esclusiva Giuseppe Pancaro, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Sotto quali aspetti la Lazio potrebbe insidiare il Milan?

“La Lazio è una squadra arrabbiata, reduce da un momento non buonissimo, per gli standard di Sarri. Certamente la testa sarà, inevitabilmente, anche all’impegno Champions. Penso che il Milan potrebbe anche giocare molto sul fattore mentale”.