MN - Panucci e l'impatto Mondiale: "Nessuno sa esattamente quali saranno le conseguenze"

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Panucci, ex difensore rossonero, due volte campione d'Italia e una d'Europa con i rossoneri tra il 1993 e il 1997, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul ritorno dopo il Mondiale: "È la prima volta che si organizza un Mondiale in inverno, quindi credo che nessuno sappia esattamente quali saranno le conseguenze da questo punto di vista. Non saprei dire se alla ripresa qualcuno calerà, forse le squadre che hanno prestato tanti giocatori alle rispettive Nazionali potrebbero subire un contraccolpo, ma ogni caso la ricorderemo sicuramente come un’annata anomala"