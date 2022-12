MN - Panucci: "Leggere -8 sulla classifica può far pensare diversamente, ma credo che questa prima parte di stagione del Milan sia stata molto positiva"

MilanNews.it

Christian Panucci, ex difensore rossonero, due volte campione d'Italia e una d'Europa con i rossoneri tra il 1993 e il 1997, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla stagione del Milan: "Leggere -8 sulla classifica può far pensare diversamente, ma la realtà è che ha semplicemente incontrato un Napoli che non si ferma più. Credo che questa prima parte di stagione sia stata molto positiva e dia ancora al Milan la possibilità di continuare a essere competitivo in campionato fino alla fine".