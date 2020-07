MN - Paquetá può recuperare per il Bologna, domattina la decisione sul brasiliano

Non convocato nell'ultima partita giocata, il 3-1 a San Siro contro il Parma, Lucas Paquetá proverà a recuperare per il match di domani contro il Bologna. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it domattina il brasiliano farà un provino sul campo per valutare come procede il recupero dall'infiammazione al ginocchio: in caso di segnali positivi, già oggi sono arrivate buone indicazioni, allora Lucas verrà convocato per il match casalingo di domani sera contro gli emiliani di Sinisa Mihajlović.