MN - Passerini: "Nelle idee di Conceiçao c’è di riportare Leao al suo ruolo primordiale"

Il Milan supera la Juventus in Semifinale di Supercoppa Italiana con una gara vinta più con la testa e con il cuore più che con la tattica e la tecnica, guadagnando così di vincere il primo trofeo stagionale nella finale di lunedì sera contro l'Inter. Uomo della serata è stato ovviamente il nuovo tecnico Sergio Conceiçao, subentrato a Fonseca il 30 dicembre. Con pochissimo tempo a disposizione l'ex Porto deve cambiare rotta ad una stagione che aveva preso una direzione pericolosa.

Ma che tipo è Conceiçao? Che impatto ha avuto sulla squadra e sul mondo Milan? Ne parliamo con Carlos Passerini, nota firma de Il Corriere della Sera, intercettato dal nostro inviato a Riyad. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Conceiçao come utilizzerà Leao? Da punta? Da esterno?

“Da punta no. Non cambierà tanto la posizione, sarà sempre lì. Cambierà la dinamica di gioco. Mi pare di aver capito che nelle idee di Conceiçao c’è di riportare Leao al suo ruolo primordiale, mettiamola così. E cioè al primo Leao, quello dell’anno dello scudetto, che si tiene tanto spazio davanti partendo un po’ più indietro per poter sfruttare la sua esplosività in contropiede e ripartenza. La sensazione è che Conceiçao stia lavorando per ricostruire quella dinamica lì, con Leao che guarda tanto dalla metà in campo su, senza avere troppi compiti come invece stava diventando con Fonseca. Non è un’idea sbagliata perché in quel tipo di gioco Leao è una garanzia. Siccome il Milan non ha un centravanti che fa 200 gol a stagione c’è bisogno, come diceva ieri Conceiçao, degli esterni che vanno dentro proprio perché il Milan non ha Haaland davanti. E quindi i gol li devi recuperare dalle fasce, mettendo i giocatori di fascia in condizione di giocare come sanno meglio rendere”.