MN - Pavlovic al Milan, Lukovic: "Ci guadagna anche la nazionale serba. Il club lo aiuterà a migliorarsi"

Strahinja Pavlović è un nuovo difensore del Milan e c'è molta curiosità sul centrale serbo che da un campionato diverso come quello austriaco. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Aleksandar Luković, ex difensore dell'Udinese e oggi commissario tecnico della nazionale serba Under 19. Abbiamo colto l'occasione anche di estendere il discorso ad altri giocatori serbi che orbitano attorno al mondo Milan. In esclusiva per MilanNews.it

La Serbia ha una grande tradizione di difensori come Siniša Mihajlović, Nemanja Vidić e Branislav Ivanović. Può Pavlović arrivare a questi livelli?

"Secondo me sì, ha tutto il tempo per diventare uno dei grandi difensori di Serbia. Del resto gioca già da tre anni nella nazionale maggiore. Adesso serve dargli tempo per adattarsi a un campionato diverso come quello italiano, poi vedremo fino a che livello potrà arrivare. Sono fiducioso, anche perché ciò che lo sta portando lontano è il suo carattere forte e la sua professionalità al 100%".

Dal Salisburgo al Milan è sicuramente un bel salto

"Ci guadagna anche la nazionale serba, è importante che i suoi giocatori giochino ai livelli più alti e una grande squadra come il Milan aiuterà Pavlovic a migliorarsi. Il club ha investito tanti soldi per lui e ha sicuramente un piano per valorizzarlo. Sarà importante che giochi con continuità".

Da difensore a difensore: che consigli sente di dargli?

"In Italia avrà la possibilità di migliorarsi tatticamente, poi con l'esperienza arriveranno i miglioramenti. Ad esempio nel prendere la decisione giusta in campo, non solo sull'organizzazione difensiva. Migliorerà anche giocando con i migliori giocatori, facendo la Champions League".