MN - Pellegatti: "Ci sono tanti bravi scolari, c'è bisogno di un grande professore"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato, tra le altre cose, anche del ritorno di Ibra in rossonero e se ciò potesse rallentare la crescita di Leao: “No, può solo imparare da un grande professore. Lo diceva anche il mio amico Luca Serafini ieri al Milan Club Fabriano: ‘Ci sono tanti bravi scolari, hanno bisogno di un grande professore.’ E come tutti ricordiamo i nostri professori, nelle attività scolastiche, non li ricordiamo come persone severe, ma come persone che ci hanno insegnato. Quindi lui non fagocita nulla, lui aiuta.”