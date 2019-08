MN - Pellegatti: "Da capire mercato in uscita: da una cessione importante, un acquisto importante"

Carlo Pellegatti, intervistato in esclusiva da Milan News, ha toccato il tema del mercato dei rossoneri da qui a fine estate: "Da questi ultimi giorni di mercato mi aspetto tanto: c'è bisogno di capire quale sarà il mercato in uscita per capire quale sarà il mercato in entrata. Il mercato del Milan è legato a questo doppio filo che costringe il Milan a fare una cessione importante per portare a termine un acquisto importante."