MN - Pellegatti: "Difficile che Ibra ci sia nel derby, per Rebic aspetterei domani"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, (seguici qui), commentando la situazioni infortunati in casa Milan: “Oltre che Rebic dobbiamo sottolineare la situazione di Ibrahimovic che è ancora a parte in palestra. In questo momento al 99% penso che non sarà neanche convocato.Per Rebic aspetto domani se per caso il dolore gli fosse passato, ma so che se dovesse andar bene al massimo verrà convocato. Sono due situazioni abbastanza complicate, inutile nascondersi dietro qualche speranza. Rebic è un giocatore fondamentale, lo sarebbe stato anche sulla fascia destra. Tutto lo consideriamo forse come il giocatore più adatto per il modo di giocare di Pioli e nel pressing offensivo. Il giocatore che ci aiuta in questo senso e lo abbiamo visto nelle prime undici giornate è lui. Oggigiorno non ci si può permettere di avere giocatori con un basso minutaggio, un giocatore deve saltare al massimo dieci partite sennò diventa molto complicato”.