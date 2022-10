MN - Pellegatti: "Milan-Chelsea serviva per capire il livello dei rossoneri in Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Carlo Pellegatti, noto giornalista da sempre vicino al mondo rossonero, nel pomeriggio è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it e si così espresso sul percorso europeo del Milan: “Esco dalla partita con una recriminazione: ieri mi serviva la partita per capire il Milan a che livello è arrivato in Europa. Non l’abbiamo visto con il Salisburgo, non è stata una bella partita… La Dinamo Zagabria vabbè, non era un’impresa difficile a San Siro. La partita di Stamford Bridge ci è servita per fare delle correzioni, ma per ora non ho ancora capito a che punto sia il percorso in Europa del Milan. Questa è la mia più grande recriminazione”.

Che Milan è stato quello di inizio partita? “Nei primi minuti c’è stato un Milan autorevole, un buon Milan che cercava di fare la partita. Qualcuno con il senno di poi ha criticato la scelta di allargare Tomori per permettere a Theo di andare dentro il campo… Qualcuno l’ha sottolineato in maniera negativa, mentre era stato sottolineato in maniera positiva per il match contro la Juventus”.