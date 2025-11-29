MN - Pellegatti: "Non sono sorpreso di vedere il Milan in alto in classifica. Ecco perchè è stato importante battere l'Inter"
Intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha parlato della stagione del Milan e della chance scudetto della squadra di Max Allegri: "Se il Milan può lottare per lo scudetto? Non lo penso adesso, l'ho sempre pensato, ho sempre messo il Milan insieme a Inter, Roma e Napoli fra le favorite per lo scudetto.
C'è Massimiliano Allegri che in questo senso è una sicurezza, quindi per me non è una sorpresa vedere il Milan lì. È stato importante battere l'Inter non tanto per la rivalità cittadina che a me interessa relativamente, ma mi interessa soprattutto che il Milan non abbia perso punti importanti nella lotta alla classifica".
