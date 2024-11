MN - Pellegatti: "Se il Milan non migliora la fase difensiva, sarà difficile andare avanti in Italia e in Europa"

Nell'immediato post partita di Cagliari-Milan, Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione della formazione di Paulo Fonseca in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it:

"È veramente un peccato che il Milan, che ha schierato il più bel Leao, il più forte Leao della carriera rossonera secondo me, che si è messo là, ha segnato due gol splendidi. Si è messo da centravanti, sempre presente nell'azione. Insomma, ha capito e si sta avviando a diventare veramente un fuoriclasse.

Ebbene nella sera di uno dei migliori Leao della carriera rossonera, purtroppo ancora la fase difensiva è totalmente insufficiente. Il Milan ha subito 3 gol. Tante recriminazioni per il gol molto bello del resto all'89esimo minuto. Tante recriminazioni, però fase difensiva altamente insufficiente e totalmente insufficiente. Il Cagliari ha segnato 3 gol, ha segnato altri due gol in fuorigioco millimetrici, potevano essere 5 addirittura, e Maignan è stato fra i migliori in campo, salvando più di una la porta del Milan.

Se non migliora la fase difensiva, nonostante l'attacco, nonostante la qualità delle nostre azioni lì davanti, sarà difficile andare avanti, in Italia e in Europa. Ha detto una cosa una volta Pioli, "Questa squadra è destinata a segnare un gol più degli altri", e con Fonseca speravamo di migliorare questa fase, ma per adesso non ci siamo".