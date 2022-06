MN - Pellegatti su Zaniolo: "È una di quelle ipotesi che mi affascina"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Zaniolo: "È una di quelle ipotesi che mi affascina. Sono quei giocatori inespressi, che hanno tante potenzialità... Non parlo tanto del ruolo, eventualmente si vedrà, ma mi affascina. Le legittime richieste della Roma non possono essere soddisfatte dal Milan in questo momento".