MN - Pellegatti: "Tomori? Non lo rischierei nel derby, voglio averlo pronto per le prossime"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), commentando la possibilità di vedere Tomori nel derby in programma sabato: “Io non lo farei giocare, lo porterei in panchina ma lo terrei lì. Ha avuto un’operazione al menisco non facile, aveva dei problemi e delle lesioni. La sua operazione non è come quella di Baresi. Anche sul piano ambientale non voglio rischiare nulla. Personalmente mi affiderei a Kalulu e Romagnoli, voglio averlo quasi pronto con la Lazio e pronto con la Sampdoria. Sono convinto che l’allenatore e lo staff medico. Dipende da tante cose, anche dall’allenamento. Anche psicologicamente sarebbe importante averlo”.