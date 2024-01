MN - Pellegrino convocato per Milan-Bologna. Si attendono gli esami di Bennacer

Dopo due gare giocate con la Primavera di Abate il centrale Marco Pellegrino è pronto a tornare in prima squadra. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giovane difensore argentino domani sarà nuovamente convocato da mister Pioli per Milan-Bologna di domani sera.

Per quanto riguarda Ismael Bennacer invece, tornato dalla Coppa d'Africa con un leggero problema fisico, non ci sono ancora notizie di sorta in quanto deve ancora effettuare gli esami. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.

di Antonello Gioia.