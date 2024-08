MN - Per Morata lesione di basso grado del muscolo retto femorale: la nota

vedi letture

L’ultimo esame strumentale a cui si e’ sottoposto Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verra’ rivalutato la prossima settimana.

Lo spagnolo ha giocato mezz'ora contro il Torino (dopo ha segnato anche il suo primo gol in rossonero) poi ha accusato un dolore muscolare. Morata salterà sicuramente le partite contro Parma e Lazio per tornare direttamente dopo la sosta. In questi giorni procederà con le cure a Milanello.

Nel mirino le partite contro Venezia e Inter al rientro dopo lo stop per le nazionali.