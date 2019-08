MN - Perfetti: "Laxalt ideale nel centrocampo a cinque, non so perché il Milan l'abbia preso"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato a Milan News di Diego Laxalt: "Laxalt è un giocatore che non ho mai capito perché sia andato al Milan, lui secondo me è un esterno ideale in un centrocampo a 5, lo avrei visto bene nell’Atalanta di Gasperini. In una difesa a 4, in fase di possesso e di spinta, credo che dia qualcosa in più, sia dal punto di vista della profondità, ma anche del palleggio, rispetto a Ricardo Rodriguez, che offre più copertura, che rispetto a Theo Hernandez."