MN - Personalizzato sul campo per Okafor, lo svizzero punta la Roma

vedi letture

Nella giornata odierna Noah Okafor, di ritorno da una lesione al muscolo flessore semimembranoso, ha svolto del lavoro personalizzato sul campo.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it lo svizzero, out dalla gara di Serie A contro il Monza di dicembre, punta a tornare ad allenarsi in gruppo dopo Milan-Atalanta di mercoledì per poi essere a disposizione per Milan-Roma di domenica sera a San Siro.

di Pietro Mazzara.