MN - Piccinini: “Donnarumma può diventare uno dei migliori portieri della storia”

In merito alle potenzialità e al futuro di Gigio Donnarumma, Sandro Piccinini, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai nostri microfoni per dire la sua su queste tematiche. Ecco le sue parole, tra le tante, in merito al numero 99: “Può diventare uno dei migliori portieri della storia. Per diventarlo ci vuole la conferma del tempo: si può essere grandi per 2-3 anni oppure per 15. Dipenderà da lui perchè le doti le ha tutte, il talento glielo ha dato madre natura. Ha professionalità perchè si allena con grande intensità e con voglia di migliorare. Ha dimostrato di avere la testa sulle spalle quando non ha inseguito contratti faraonici ma ha preferito crescere in casa. Adesso c’è la svolta del possibile rinnovo che sarà importante anche per la sua crescita. Mi auguro vada tutto bene perchè secondo me il Milan è l’ambiente ideale per lui. Ha ancora bisogno di crescere in un ambiente sano e famigliare. Penso che il suo procuratore lo abbia capito e che stia cercando un accordo con la società per il bene di tutti.”