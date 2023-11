MN - Pietrella: "Di Pulisic a Dortmund si parlava come si parlava di Mbappé a Monaco. Contro la Fiorentina toccherà a lui senza gli altri due"

vedi letture

MilanNews.it ha intervistato sul canale ufficiale Twitch della redazione Francesco Pietrella, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” ed autore del libro “Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone”.

Sui prossimi impegni:

“Poi c’è anche un problema più grande, quello di Leao. Fin qui chi ha giocato, a parte un minimo Okafor per quei due gol molto facili che ha fatto di fila, non ha dato l’apporto giusto. Poi c’è un giocatore come Pulisic che nei big match fin qui è mancato. Contro il PSG per me Pulisic è stato il peggiore in campo. Non da 5, ma comunque da 6 perché tutta la squadra ha fatto una partita straordinaria. È stato il meno performante. Poi ovviamente non sono robot. Ma Pulisic è sempre stato questo, è questo il suo grandissimo problema: la continuità di prestazioni. Non è mai stato in carriera un giocatore da 10 gol in stagione in campionato, spesso ha avuto momenti di grande discontinuità. Ma è un giocatore forte: ricordo come si parlava di Pulisic a Dortmund nel 2018. Se ne parlava come si parlava di Mbappé a Monaco, dal punto di vista del talento. Poi hanno avuto storie diverse. Secondo me contro la Fiorentina dovrà essere lui a trascinare il Milan non essendoci gli altri due”.