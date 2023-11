MN - Pietrella: "Vedendo i video di Haaland a 15-16 anni che fa il suo esordio col Bryne e ha quel tipo di fisico a me Camarda ricorda quel giocatore lì"

MilanNews.it ha intervistato sul canale ufficiale Twitch della redazione Francesco Pietrella, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” ed autore del libro “Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone”.

Su Camarda:

“Ho studiato parecchio, non vorrei dire una bestemmia, il primo Haaland, quello del Bryne e del Molde. E vedendo i video di Haaland a 15-16 anni che fa il suo esordio col Bryne e ha quel tipo di fisico a me Camarda ricorda quel giocatore lì, ai primi mesi di Molde prima che iniziasse a potenziarsi fisicamente e che iniziasse a fare allenamenti specifici solo su quello. Camarda ha gambe meno lunghe di Haaland, ma è un giocatore di quel tipo: vede la porta, segna e tocca 6 palloni. Poi certo, adesso sembra una bestemmia perché Haaland è campione di tutto col Manchester City. Adesso ovviamente non sono simili, ma quando Haaland aveva 15 anni era un giocatore dal punto di vista fisico longilineo e simile a Camarda da questo punto di vista”.