MN - Pimpim (A Bola): "Contro la Turchia c'è stata una crescita complessiva di Leao"

Il Portogallo chiude questa sera la sua fase a gironi di Euro 2024, ma senza Rafa Leao squalificato a seguito delle due ammonizioni ricevute nelle precedenti due partite, entrambe per simulazione. Ma come è visto il numero 10 del Milan dai suoi connazionali? Ne abbiamo parlato col collega João Pimpim di A Bola:

Come valuti fin qui il percorso di Leao in questi Europei?

"Al momento non così bene come ci saremmo aspettati, specie se le sue prestazioni le compariamo con compagni di squadra come Bruno Fernandes. Ma contro la Turchia c'è stata una crescita nella prestazione complessiva, rispetto a quanto visto contro la Repubblica Ceca. Il suo sprint che poi ha portato al gol dell'1-0 è stato notevole. Certo, non è stata una gran cosa il secondo cartellino giallo per simulazione".

A condividere questo pensiero anche il giornalista di DAZN Stefano Borghi, che in una recente puntata di Euro Cronache ha così commentato questa prima fase degli Europei di Leao: "Estremamente deludente. Non ha fatto la differenza, ha preso due cartellini gialli, come li ha presi l'abbiam visto tutti. Leao ha secondo me l'obbligo di fare di più, per il talento che ha, per la squadra in cui gioca, per il momento della sua carriera. Fino ad adesso largamente insufficiente".