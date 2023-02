MN - Pioli a rischio in caso di ko nel derby? Serena: "Se fossi nella dirigenza..."

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su Pioli a rischio in caso di ko nel derby: "Se io fossi un dirigente rossonero, andrei a dire già adesso anche prima del derby che Pioli è l'allenatore che sicuramente arriverà a fine stagione. Lo direi a voce alta perché tutti lo capiscano: non avrei dubbi"