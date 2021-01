MN - Pioli in conferenza: "Ho avuto una risposta forte dalla squadra. Nessun calo fisico"

17.10 - Dopo la frenata contro l'Atalanta, il Milan riprende la sua corsa in campionato battendo il Bologna per 1-2 nel match del Dall'Ara di questo pomeriggio. Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa allo stadio Dall'Ara.

17.16 - Inizia la conferenza di Pioli.

Era importante ripartire con una vittoria, ma quanta fatica...

"Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica ma abbiamo creato tanto poi abbiamo commesso un'ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così".

Ora avete una settimana per recuperare. Quanto è importante preservare giocatori come Chalhanoglu e Bennacer?

"Più giocatori abbiamo a disposizione e più abbiamo possibilità sui cambi. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima gara cosa che fino ad ora non abbiamo avuto. Possiamo fare una bella partita".

C'è stato un calo fisico nei minuti finali?

"No nessun calo fisico. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me un'ottima prestazione".

Quale risposta ha avuto oggi?

"Una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto".

Oggi complimenti a Leao...

"Si, ha fatto un'ottima prestazione. Oggi abbiamo avuto 10 occasioni, abbiamo vinto tanti duelli e fatto un'ottima gara. Dobbiamo continuare così".

17.19 - Termina la conferenza.