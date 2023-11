MN - Pobega racconta l'esordio col Milan: "L'ho vissuta come un riscatto"

All’interno del programma “Tutti i colori dello sport”, promossa da AC Milan, Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, e Laura Fusetti, calciatrice del Milan Femminile, sono stati ospiti presso l’istituto dell’associazione “La Strada” nel quartiere Corvetto a Milano. Di seguito le parole del centrocampista rossonero:

Cosa hai provato al tuo esordio col Milan?

“Ho esordito l’anno scorso contro l’Udinese e l’ho vissuta come una emozione incredibile. Non mi rendevo conto di cosa stessi facendo. L’ho vissuto un po’ come un riscatto… avevo fatto solo qualche allenamento con la prima squadra e tanti prestiti in cui mi sono messo in gioco. Dopo lo Spezia c’era il dubbio se rimanere o no, poi sono andato a Torino. All’esordio a San Siro col Milan è stato un ‘okay ce l’ho fatta è servito”.