MN - Poco lavoro in campo, Budel: "Difficile dare colpe a Conceiçao"

vedi letture

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il calendario del Milan considerando Champions e Coppa Italia è fittissimo, per Conceiçao è difficile persino fare il lavoro sul campo

"Non è facile. Penso al Napoli, che pur non avendo una rosa superiore al Milan ha un solo impegno alla settimana e un allenatore che può inculcare i propri concetti alla squadra e questo fa la differenza. Conceiçao non può avere questo, difficile pertanto dargli colpe".