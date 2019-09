MN - Pol (Przeglad Sportowy): "Piatek stanco, ma lavora duro e sa che segnerà"

Michal Pol, direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Krzystof Piatek: "Piatek viene da una stagione lunga ed estenuante, ci ha detto prima della partita con l’Austria che sentiva come se le sue gambe si stessero distruggendo ed in questo momento non dà peso a questa astinenza dal gol che dura da 91 giorni, non dà peso alla cosiddetta maledizione del numero 9, non ci pensa. Si pone al di sopra: lavora duro, non legge i giornali, dice ‘mi vedo in allenamento e so come lavoro, il gol arriverà.’ Non sono preoccupato per Piatek.