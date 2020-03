MN - Post Boban: se salta anche Maldini, Almstadt-Moncada per traghettare. Riflessioni su Massara

Qualora oltre a Boban dovessero saltare anche Paolo Maldini e Ricky Massara, ecco che si verrebbe a creare un vuoto all’interno della gestione sportiva. In realtà è un vuoto solo apparente perché in attesa dell’arrivo di Ralf Rangnick in estate, toccherebbe al binomio Henrik Almstadt e Geoffrey Moncada fare da traghettatori prima di andarsi a integrare con la struttura che verrà portata da Rangnick. Gazidis sta valutando anche questa ipotesi, ma non è nemmeno da escludere che possa provare a trattenere Massara fino al termine della stagione. Valutazioni in corso, ma l’addio di Boban e, presumibilmente, anche di Maldini rischia di creare un vuoto troppo importante per gli equilibri della squadra e di Stefano Pioli.