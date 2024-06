MN - Pres. Assoagenti: "Regole sulle commissioni? Noi ci proviamo, manca sempre la controparte..."

Da qualche settimana il tema di mercato che sta appassionando i tifosi è legato a Joshua Zirkzee e il Milan. Il club è pronto a spendere la cifra equivalente la clausola rescissoria di 40 milioni e ci sarebbe anche l'accordo col giocatore. L'ostacolo, insormontabile fin qui, è la commissione monstre chiesta dall'agente dell'olandese, Kia Joorabchian, per la mediazione. Cifra ritenuta non congrua dalla società. Ma qual è a oggi la situazione relativa alle procure dei calciatori? C'è una regolamentazione? E cosa è previsto per il futuro? Ne abbiamo parlato con Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti (AIACS). In esclusiva per MilanNews.it.

Voi come agenti avete mai cercato di regolamentare la situazione?

"Ho sempre cercato di fare l'interesse della maggioranza, di regolamentare il tutto almeno in Italia. Ho proposto una tavola rotonda con i club per parlare delle commissioni, parlare di eventuali limiti a fronte però di un pagamento certo".

Risposte?

"Nessuna, manca sempre la controparte (i club, ndr)".

La Federazione cosa dice?

"Gravina stesso ha provato a trovare un incontro ma ha sempre trovato ostacoli".

In definitiva una situazione dalla quale non si esce

"La speranza di migliorare le cose c'è sempre, ma dobbiamo sederci a tavolino, parlare e usare il buon senso perché non possiamo permettere che il pallone si sgonfi".