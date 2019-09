MN - Presentazione progetti nuovo San Siro, arrivati Scaroni, Boban e Furlani

Tutto è pronto per la presentazione ufficiale dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo San Siro, quello di Populous e quello di Sportium. In attesa dell’evento (che comincerà alle 11), al Politecnico Bovisadi Milano sono arrivati Boban, il presidente Scaroni e Furlani in rappresentanza di Elliott. Per l’Inter, invece, sono presenti l’amministratore delegato Antonello e il direttore Marotta.