MN - Progetto stadio, alcune precisazioni sulla capienza che verrà scelta

MilanNews.it

Il progetto sul nuovo stadio è tornato di grande attualità in Casa Milan dopo le indiscrezioni su San Donato e l'area San Fransesco come zona papabile per la costruzione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it non esistono vincoli alla capienza sullo stadio che il club rossonero vuole costruire, quale che sia l'area scelta. In questo momento il Milan si trova in una fase preliminare che tiene aperte tutte le opzioni. Si sta valutando bene quella che potrà essere la capienza ideale per lo stadio di proprietà (anche in ottica di eventuali finali di Uefa Champions League da ospitare). Il range ideale sarebbe comunque tra i 65 e i 70mila posti, dal momento che se si andasse oltre questi numeri si alzerebbero anche i costi di realizzazione.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello