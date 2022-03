MN - Pulga: "A Cagliari non sarà facile, ma il Milan ha grande solidità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Mister Ivo Pulga ha parlato così della sfida tra Cagliari e Milan.

Lei conosce bene l’ambiente Cagliari per averci giocato e allenato per anni. Il Milan può rischiare sabato sera? “Non sarà di certo facile. Da un lato c’è un Cagliari impegnato nella lotta per la salvezza che dovrà necessariamente vendere cara la propria pelle considerando anche che non è più la squadra del girone d’andata. Dall’altro il Milan ha evidenziato qualche sbavatura anche contro l’Empoli ma dalla sua ha la grande solidità che Pioli ha saputo darle”.