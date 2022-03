MN - Pulga: "Scudetto? Il Milan ha il destino nelle proprie mani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Mister Ivo Pulga ha parlato così della lotta scudetto.

Mister Pulga, il Milan adesso è padrone del suo destino in ottica Scudetto. “Sì, penso sia questo il vantaggio principale ovvero quello di avere il destino nelle proprie mani. Favorita è ancora presta per definirla, pur avendo un potenziale punto di vantaggio, ma la formazione rossonera ha un qualcosa in più che prima non aveva”