MN - Qualche fischio all'arrivo del bus che porta il Milan a San Siro

vedi letture

Arrivato in questi minuti il bus che porta la squadra del Milan a San Siro, dove stasera affronterà la Lazio in una partita dal sapore di ultima spiaggia per mantenere viva la fiammella della qualificazione in Champions League.

Qualche fischio da parte dei tifosi al momento dell'arrivo del mezzo, L'atmosfera a San Siro questa sera non sarà delle migliori, visto che il tifo organizzato rossonero ha annunciato che ci sarà l'inizio di una contestazione. La Curva Sud entrerà allo stadio con 15 minuti di ritardo in segno di protesta. Clicca qui per leggere per intero il loro comunicato.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="it" dir="ltr">Qualche fischio ad accogliere il pullman del <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Milan</a> all’arrivo a San Siro (via <a href="https://twitter.com/antonello_gioia?ref_src=twsrc%5Etfw">@antonello_gioia</a>) <a href="https://t.co/KRp6JcB2E0">pic.twitter.com/KRp6JcB2E0</a></p>— MilanNews.it (@MilanNewsit) <a href="https://twitter.com/MilanNewsit/status/1896262533008548294?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2025</a></blockquote>