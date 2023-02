MN - Questione fascia di capitano tra Kjaer e Theo: la ricostruzione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha generato diversi commenti sui social la questione della fascia di capitano del Milan finita sul braccio di Simon Kjaer e non su quello di Theo Hernandez al momento dell'uscita dal campo di Davide Calabria.

MilanNews.it ricostruisce così la vicenda avvalendosi sia delle testimonianze degli inviati allo stadio di San Siro che delle immagini di DAZN.

Innanzitutto, una doverosa premessa: da distinta ufficiale di gara, Theo Hernandez era il vice-capitano della formazione rossonera, ma tale indicazione è più una formalità che una regola, quindi i calciatori sono poi liberi di scegliere, in caso di uscita del capitano, il compagno a cui lasciare la fascia. Calabria, per esigenze di tempo, lascia la sua fascia in mano a Kjaer che, a sua volta, si sposta verso Theo Hernandez per, probabilmente, consegnargliela; è possibile che i due abbiano chiarito subito la vicenda e che Theo abbia scelto, senza che vi sia alcun ammutinamento o qualche altra cospirazione, di lasciare i gradi al ben più esperto numero 24, dato che, nell'azione subito successiva al cambio, è Kjaer ad indossarla ed è lo stesso Kjaer che, al momento del suo cambio, consegna la stessa fascia a Theo Hernandez.