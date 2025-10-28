MN - R.Rodriguez: "Jashari tornerà forte, fidatevi. Ecco la qualità maggiore di Ricci"

Al Milan dall'estate del 2017 a gennaio 2020, Ricardo Rodriguez ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Titolare per due anni dopo il suo arrivo dal Wolfsburg, lo svizzero oggi al Betis perse il posto dopo l'arrivo di Theo Hernandez. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La società ha sborsato quasi 40 milioni per acquistare Jashari dal Bruges dopo un lungo tira e molla. Troppi?

"I soldi che Ardon è stato pagato pesano. Ma lui è un bravo ragazzo e un giocatore forte che può crescere tanto al Milan. Adesso è infortunato ma tornerà forte, fidatevi".

Al Toro hai giocato con Ricci che prima dell'infortunio di Rabiot stava giocando con il contagocce. Modric gli faceva ombra ma a 24 anni potrà ancora imparare da lui?

"Certo che sì, da un grande giocatore si può imparare sempre. Samuele sta crescendo e secondo me farà bene al Milan perché ha tante cose buone. La sua qualità maggiore? La visione di gioco".