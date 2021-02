MN - Raiola: "Il gesto di Ibra dopo il gol? Dovete chiederlo a lui. Zlatan è quello che serviva al Milan"

Mino Raiola, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del gesto di Ibrahimovic dopo una delle reti contro il Crotone: "Questo lo devi chiedere a lui, sono marchi registrati con brevetto. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan".