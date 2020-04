MN - Ramaccioni: “Mai uno screzio con Braida. Ricordo il primo Scudetto vinto contro il Napoli”

Silvano Ramaccioni, 81 primavere compiute lo scorso 15 gennaio, di cui ben 32 trascorsi lavorando con e per il Milan, si è un concesso per un'intervista ai microfoni di MilanNews.it (Leggi qui l'intervista integrale)

Nelle tre stagioni insieme a Braida, come siete riusciti a coesistere nello stesso ruolo?

"In tanti anni non è mai successo neanche un minimo screzio con Ariedo. I segreti di quei successi erano nell'amore e nell'appartenenza per questo club e nel credo ferreo del presidente di vincere. Sono stati anni favolosi per la grande armonia e il merito di tutto questo va anche ad Adriano Galliani, che era il leader e il capo di questa organizzazione".

Quali sono stati i momenti più belli al Milan e quali aneddoti ricorda con maggior piacere?

"Sono talmente tanti in 32 anni che ognuno potrebbe racchiuderne altri. E' difficile fare una classifica. Ci sono dei momenti esaltanti, come quando vincemmo il primo Scudetto con Arrigo (Sacchi, ndr) vincendo al San Paolo con un Napoli fortissimo. Da lì possiamo passare dalla vittoria in Coppa dei Campioni con lo Steaua a Barcellona in finale di Coppa dei Campioni, che però passa a sua volta da Belgrado e sul successo ai rigori sulla Stella Rossa. Belgrado fu una pietra angolare di questi momenti fantastici. Poi la Coppa Intercontinentale vinta con l'Olimpia Asuncion. Abbiamo avuto fortuna ad aver avuto grandi allenatori e giocatori indimenticabili che hanno permesso tutto ciò".