MN - Ravaglia su Origi: "Curioso di vederlo al Milan. Non aspettiamoci un bomber di razza..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giornalista Stefano Ravaglia, esperto di calcio inglese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in merito a Divock Origi che pare essere destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: “Dire adesso se possa essere il nome giusto non è facile. Per come ha lavorato la società in questi anni nessuno pensava all’esplosione che i vari Theo Hernandez, Kalulu o Leao hanno avuto. Sono curioso di vedere Origi al Milan. Non aspettiamoci un bomber di razza, quest’anno ha totalizzato sette presenze con tre reti, ma ciò che ha fatto nel 2019 in Champions League con la rete in semifinale con il Barcellona e in finale con il Tottenham gli ha dato un’aura mistica nel mondo Liverpool”