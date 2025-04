MN - Ravezzani spiega l'indiscrezione di Allegri al Milan la prossima stagione

La stagione del Milan è da dimenticare, una Supercoppa e una eventuale vittoria della Coppa Italia non andrebbero a lenire il disastro di un nono posto in classifica e di una conseguente non qualificazione alla Champions League, oltre al fatto che nelle aspettative di inizio stagione c'era la pretesa di lottare per lo Scudetto, un'eventualità mai neanche avvicinata dal Diavolo quest'anno. Dell'annata rossonera ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

Fabio Ravezzani, a QSVS avete riportato l'indiscrezione Allegri-Milan. Cosa si sa in merito?

"Una persona assolutamente affidabile mi ha detto di aver incrociato Allegri e che alla domanda: 'Cosa fai?' gli ha risposto: 'L'anno prossimo alleno il Milan'. Ho riportato la notizia per quella che è, poi certo fino a che non c'è la firma… Diciamo che se mi avesse detto la cosa una persona abituata a esagerare avrei detto 'Mah', ma come detto la persona è affidabile al 100%. Che abbia voluto esagerare magari Allegri? Questo non lo so".