MN - Repice: "Credo che quello di Pavlovic sia un problema di maturità, di esperienza. Il nostro campionato è difficile"

Repice: "Credo che quello di Pavlovic sia un problema di maturità, di esperienza. Il nostro campionato è difficile"

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Male Pavlovic contro Lukaku

"Pavlovic doveva fidarsi meno delle sue capacità e cercare di capire che aveva a che fare con un giocatore che da anni è uno dei migliori centravanti in circolazione. Doveva giocare sull'anticipo e non sul corpo, altrimenti perdi e così è stato. Credo che quello di Pavlovic sia un problema di maturità, di esperienza. Il nostro campionato è difficile, ci sono attaccanti molto smaliziati che ti portano sul loro terreno, come ha fatto Lukaku che l'ha buttata sulla fisicità e rischi di rimetterci le penne".

Chi a oggi è il miglior compagno di reparto possibile per Gabbia?

"Per me in questo momento il miglior compagno di reparto di Gabbia è Thiaw".

E Tomori?

"A parte i problemi fisici non ha avuto un grande inizio di stagione, vediamo come si riprende. A differenza di un attaccante, che può segnare ma ovviare al problema con altre caratteristiche, se un centrale non è in forma sono dolori".