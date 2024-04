MN - Repice: "Il Milan dovrà fare in modo che il ritorno non diventi una partita importante"

Tappa di avvicinamento a Milan-Roma, ne parliamo con Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto". In esclusiva per MilanNews.it.

Francesco Repice, cosa dobbiamo aspettarci da Milan-Roma?

"Mi aspetto semplicemente un quarto di finale di una coppa europea, con le mosse e contromosse dei due allenatori per rendere la vita più dura all'avversario. Leggendo la partita in 180' dico che il Milan dovrà fare in modo che il ritorno non diventi una partita importante. Il contrario della Roma".

Sotto questo aspetto giocare la prima in casa è più un vantaggio o uno svantaggio?

"La prima in casa è assolutamente preferibile. Intanto giochi e vinci la tua e poi vedi che succede dopo. A maggior ragione adesso che i regolamenti UEFA sui gol in trasferta sono cambiati".