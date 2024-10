MN - Repice: "Inter-Juve spettacolo deprimente. Con Milan-Napoli ho visto invece una partita veramente intensa ma nel senso buono della parola"

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Francesco Repice, Milan-Napoli ha dato magari meno emozioni di Inter-Juventus ma si è fatta apprezzare per lo spettacolo visto in campo

"Per me ad esempio Inter-Juventus è stato uno spettacolo deprimente, mi sono sentito a disagio rispetto agli altri che esaltavano questo 4-4. Non mi piace, nel calcio ci sono due fasi ma magari la penso diversamente dagli altri. Ieri ho visto invece una partita veramente intensa ma nel senso buono della parola".